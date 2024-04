HQ

Jeg har alltid vært interessert i å se på hvilke spill som slippes i løpet av årets måneder. Det er en nødvendighet når man spiller så mye som jeg gjør for å kunne planlegge av hensyn til både tid og lommebok, selv om disse faktorene som regel blir kastet bort og jeg skaffer meg det som ser interessant ut så snart det slippes. Withering Rooms har imidlertid gått meg helt hus forbi, til tross for at det har vært ute via Early Access siden slutten av 2022. Nå er det imidlertid klart til å slippes i sin helhet om noen dager, og helt uvitende om hva slags opplevelse som ventet meg, havnet jeg i det viktorianske herskapshuset Mostyn House og tok del i et stemningsfullt eventyr.

Hovedpersonen Nightingale våkner opp, fanget i en drøm, og må prøve å finne veien ut og løse herskapshusets mysterier. Jeg skal ærlig innrømme at førsteinntrykket ikke var det beste, for dette skrekkeventyret byr på mange måter på ting som føles litt "billig". Både hovedpersonens animasjoner og det første stemmeskuespillet jeg hørte ga et ganske dårlig inntrykk, men heldigvis kryper stemningen nærmere og redder dette førsteinntrykket. I hvert fall litt. Helt i begynnelsen trodde jeg at du bare ville gjemme deg for de skumle karakterene i herskapshuset. Du kan nemlig gjemme deg bak, under og i mange møbler og andre ting og vente på at de skal gå forbi eller snu ryggen til. direkte Fra begynnelsen er dette også en nødvendighet for å overleve, men Nightingale utstyrer seg snart med ulike våpen, oppdager muligheten for å lage magi og kan produsere andre verktøy for å drepe alle slags monstre og andre ting som står i veien for henne. Å drepe blir også noe som må gjøres ettersom ulike typer kroppsdeler må samles inn av forskjellige grunner, både for å lage gjenstander, men også for å komme videre i den sakte opprullende historien. Spillet har et veldig godt utvalg av redsler å kjempe mot, og det er alltid morsomt å oppdage en ny fiende og se dens særegne design.

Et element som du raskt innser tar mye plass, er at det er av Rogue-lignende karakter. Hver gang du "dør" og våkner opp igjen, endres herskapshuset og du mister gjenstandene dine, selv om dette delvis kan forhindres. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om akkurat denne funksjonen i dette eventyret. For meg er det vanligvis bare noe slikt som skaper frustrasjon hvis det ikke er en tittel der du gjør klassiske "Dungeon"-løp. Her blir det mer et "tilbake til start"-øyeblikk som mest av alt føles irriterende. Det skaper imidlertid en liten advarsel om ikke å ville dø, noe du ellers kanskje ikke hadde brydd deg så mye om. Over tid kan du også velge ulike gjenstander du vil huske, slik at du har dem når du våkner opp igjen. Så det å miste gjenstandene sine og måtte lete etter dem igjen kan fortsatt fungere, tror jeg. Det er enda verre med det faktum at herskapshuset forandrer seg. En stor del av sjarmen med å utforske er at jeg lærer om stedet jeg befinner meg på. Her forsvinner den sjarmen i takt med at stedene endrer seg, og selv om det finnes et praktisk kart som kan klikkes på skjermen mens du spiller, er utformingen av herskapshuset og omgivelsene også litt rotete, ettersom du ikke helt kan se hvordan rom og andre ting henger sammen. Det er mange skjulte passasjer og trapper til andre etasjer, og det er vanskelig å få en god oversikt over det hele. I tillegg er det i stor grad bygget på en lang korridor som fører til en rekke mindre rom, så du løper inn og ut av dører mens du utforsker.

Når du utforsker herskapshuset, møter du mange merkelige karakterer, og det er også her jeg finner en av de største sjarmene i spillet. De forskjellige rommene er ganske små, noe som er synd, jeg skulle gjerne sett en mer sammenhengende skjerm å utforske enn å måtte løpe inn og ut av mindre rom hele tiden. Men designet og atmosfæren er god, og det er en sann fornøyelse å utforske hvert hjørne og oppdage alt som finnes. Men som sagt synes jeg det er litt synd at rommene ikke var litt større og at herskapshuset ikke føltes mer sammenhengende, og det faktum at det endrer seg etter hver natt gjør også at det ikke får den karakteren det kunne hatt. Når man på en måte lærer seg oppsettet og så endrer det seg, blir det mer et irritasjonsmoment at man må finne visse spesifikke rom på nytt i stedet for å lære seg hvor ting var i forhold til hverandre. Eller at kartet ble oppdatert med hva du utforsket når du startet en ny drøm. Det hadde fungert bedre etter min mening.

Jeg nevnte tidligere at Nightingale kunne forsvare seg, og i tillegg til ulike våpen og magi finnes det også et litt enklere rollespillsystem med å gå opp i nivå, ulike typer utstyr og verktøy å finne som hjelper deg mot forskjellige ting som for eksempel å bli forgiftet. En ganske unik funksjon er en slags forbannelse som kan komme over deg og deretter endre forskjellige ting i huset etter hvert som den blir sterkere. Det er et lite morsomt element som legges til bunken av ganske unike ting som Withering Rooms fortsatt tilbyr. For selv om spillet føles litt enkelt i utførelsen, byr det likevel på en del ting som fungerer veldig bra. Noen gåter er ganske vanskelige, og jeg liker også spenningen og atmosfæren som er her i stor grad. Det er også overraskende mange steder å besøke, og selv om Withering Rooms ikke er spesielt skummelt, selv om den visuelle stilen og det stemningsfulle lydsporet bidrar til en uhyggelig stemning, er det for det meste koselig. Enkelte elementer føles som hentet fra et mareritt, men det skremmer aldri vettet av deg. Det er noen virkelig bisarre rom og fiender, men perspektivet og grafikken gjør at det føles litt skummelt, om ikke annet. Jeg synes imidlertid ikke at dette er en spesiell ulempe, da spill som Little Nightmares også har mer av den koselige uhyggelige følelsen, der det mer er utformingen av enkelte figurer som føles litt marerittaktig.

Alt i alt klarer Withering Rooms å fenge med en god atmosfære, men bak dette ligger det også noen elementer som dessverre føles litt for enkle. Det blir mye løping inn og ut av rom som ikke byr på mer enn noen få fiender og gjenstander å finne, og spillets beste gåter og andre finurligheter dukker opp altfor sjelden. Jeg liker heller ikke det faktum at hver gang jeg låser opp en stor del av kartet og dør, må jeg gå tilbake til mange rom for å finne gjenstander. Personlig hadde jeg foretrukket en bedre kontekst for herskapshuset som kan utforskes litt etter litt i stedet for å bli tilbakestilt. Til tross for disse svakhetene er det et eventyr med noen unike elementer, og hvis du er ute etter noe i skrekksjangeren, selv om det er mye mer stemningsmessig koselig enn noe skrekk, er det definitivt noen høydepunkter som gjør det verdt å oppleve.