WiZ HDMI Sync Box & TV-lightstrip

Her på Gamereactor er vi ganske store fans av Philips Hue -serien. Det er andre også, og det gjelder fingerferdighet, pålitelighet, allsidighet og byggekvalitet, men som så mange andre påpeker, er det en pris å betale, bokstavelig talt.

En 8K Sync Box vil fortsatt koste deg et par tusen kroner bare for boksen, som selvfølgelig må ledsages av en Play Gradient Lightstrip. Som Mario Rwanda sier i Mandrilen; "det blir dyrt", men nå lanserer de et mer prisbevisst alternativ gjennom sitt budsjettvennlige datterselskap Wiz.

Et startsett for 55-65" TV-er koster £70, så vi snakker egentlig om en brøkdel av prisnivået ellers, og selve konseptet er tilnærmet identisk. Det er den samme 3-sidige lysstripen med engangsklistremerker som enkelt kan limes på baksiden av TV-en, og bare ved å føre HDMI-kabelen gjennom den, "leses" innholdets fargekjemi og lysforhold i hver enkelt scene og hver enkelt sekvens, slik at lysshowet på baksiden stemmer overens.

Det er klart at det er noen ofre. For eksempel er dette HDMI 2.0, ikke 2.1, noe som betyr at ved å kjøre en PS5 eller Xbox Series gjennom den, ofrer du muligheten for 4K/120Hz, eller 8K (selv om det i seg selv har vist seg å være en fis i vinden). I stedet er du begrenset til 4K/60 bilder per sekund, noe som er nok i 99 % av tilfellene, og det er med HDR10+ og Dolby Vision.

Det finnes fire innstillinger: Cinematic, Vibrant, Relaxation, og Rhythmic. Dette er faktisk en ganske god idé, og gir ulike nivåer av intensitet og rytme i presentasjonen av farger, selv om de alle tilpasser seg det som faktisk vises på skjermen. Det finnes WI-FI og Bluetooth, og hvis du har andre Wiz -lys i hjemmet, kan de synkroniseres. Tradisjonelt er det ingen crossover med Hue, noe som fortsatt er litt vanskelig og litt absurd når de kommer fra samme sted.

Utover det er det stort sett alt du kan be om her. Lyseffekten er kraftig, intens og fremheves perfekt av innholdet på skjermen. Vi testet både Forza Horizon 5 og Clair Obscur: Expedition 33 på PS5 i løpet av testperioden, og var svært fornøyde med hvor dynamiske og responsive fargene var, spesielt med tanke på hvor billig et startsett er.

Og med støtte for både Alexa og Google Home er du fremtidssikret, og som vi har sagt tidligere, er ikke Wiz -appen dårlig den heller. Det eneste du ofrer er, pussig nok, fremtidssikring, ettersom 4K/120Hz etter hvert kan bli mer etablert, og det vil du rett og slett ikke kunne gjøre ved å kjøre konsollen din gjennom denne boksen.