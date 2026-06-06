Wiz Khalifa er den siste kjendisen som jages av Agent 47

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Agent 47 fortsetter sin jakt på å drepe så mange kjendiser han kan komme unna med, og Wiz Khalifa er den neste på listen. Hvis du trodde du ville finne rapperen og musikeren slappe av i studioet eller hjemmet hans, tar du feil.

Hvis du trodde han skulle slåss på en MMA-arena, komplett med purpurkledde kultister som vakter, ville jeg blitt utrolig overrasket. Agent 47 må begå et drap mens alle er låst fast på en av disse fighterne, og Mr. Khalifa ser ikke ut til å gi seg så fort. Treningsrutinene gir resultater.

Wiz Khalifa blir med Hitman i et nytt gratis oppdrag som er tilgjengelig nå og frem til 5. juli. Sett i gang å drepe, agent 47.