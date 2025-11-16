Wizard of Legend 2 kommer til Switch senere denne måneden

Utvikleren Dead Mage og utgiveren Humble Games har kunngjort at Wizard of Legend 2 endelig kommer til Nintendos hybridplattform senere denne måneden. Etter å ha forlatt Early Access på PC tidligere i år og samtidig lansert på PlayStation og Xbox, vil denne Switch -versjonen se ut til å gjenspeile den utgaven av spillet.

I en pressemelding får vi vite at Wizard of Legend 2 vil ha "alt innhold fra konsoll/PC-utgaven" og at den til og med vil inkludere "raffinerte kontroller for Joy-Con- og Pro-kontrollere, og optimalisert ytelse på tvers av både håndholdt og dokket spilling."

Switch -utgaven vil også ha støtte for lokalt samarbeid for fire spillere, men den største haken er at dette vil være en Switch 1 -versjon av spillet, ettersom det i skrivende stund ikke er nevnt noe om en opprinnelig Switch 2 -utgave.

Når det gjelder utgivelsesdatoen for Switch -utgaven, er den satt til 25. november.