På denne tiden av året er det lett å glemme indiespill. Med så mange iøynefallende AAA-prosjekter med stort budsjett som debuterer er det lett å glemme å følge med på de nyeste og mest spennende indiespillene. Bør du derfor ta deg tid til å ta en pause fra Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Total War: Pharaoh, og de kommende Marvel's Spider-Man 2 og Super Mario Bros. Wonder for å sjekke ut Galvanic Games' Wizard with a Gun? Kanskje.

Wizard with a Gun er et indie-actioneventyrspill der spillerne begir seg inn i ulike sandkassenivåer for å samle ressurser, bekjempe fiender og, viktigst av alt, overleve. Det er et isometrisk spill som bruker ganske enkle kamp- og bevegelseskontroller, men som bygger videre på dem med et omfattende RPG-system og boss-mekanikk, og som kompliserer det hele ytterligere med en svært omfattende håndverks- og oppgraderingspakke. Kombiner dette med en tidsinnstilt historie og en verden som du kan forme etter din egen vilje, og du får et spill som ofte er litt for komplekst for sitt eget beste.

Og for meg er det her Wizard with a Gun umiddelbart sliter med å trekke spilleren inn i spillet. Når du ser på noen av de mer godt mottatte indiespillene i det siste som kombinerer kamp eller utforskning med crafting- eller basebygningssystemer, som Cult of the Lamb eller Dave the Diver, er de to områdene atskilt nok til at du kan nyte begge uten å føle deg overveldet av kravene fra den andre. I Wizard with a Gun er ikke dette tilfellet. Byggingen, oppgraderingen og progresjonen er så krevende at det ofte går ut over resten av spillet. Du begir deg ut i baner der du bare har kort tid på deg før du havner i stor fare, og i løpet av disse fem minuttene forventes det at du jakter på mektige fiender og i hovedsak utvinner grunnleggende ressurser i omgivelsene slik at du kan lage bedre oppgraderinger, ammunisjon, våpen og forbedre kjerneobjekter.

Det er en balanse som ikke føles helt riktig. Som oftest ble jeg litt overveldet av hva Wizard with a Gun krevde av meg. Bekjempe dødelige motstandere uten å dø, ellers mister du alle gjenstandene du har på deg, utforske hvert kart for å finne ut hvor de viktige hendelsene befinner seg, lage et arsenal av våpen som alle gjør litt forskjellige ting samtidig som du må sørge for at du har ammunisjon til å faktisk bruke våpnene, skanne fiender og gjenstander for å lære mer om dem, bygge om nivåer ved hjelp av spesifikke verktøy for å nå nye områder, og listen fortsetter. Wizard with a Gun Det hele fremstår som et spill som prøver å være for mange ting på en gang, og på grunn av den lille skalaen hadde det vært en fordel å kutte ned på mange av disse ekstra og ærlig talt unødvendige sidemekanikkene.

Men selv om Wizard with a Gun føles oppblåst, betyr ikke det at alt er dårlig. Kampene flyter utrolig bra, det er et stort utvalg av fiendetyper, tilpasningen av karakterene er overraskende dyp og viktig, og flerspilleren holder spillet friskt. Animasjonsstilen og kunstretningen er også et høydepunkt som minner meg om Cult of the Lamb. Det er mange grunner til å forelske seg i dette spillet, men alt avhenger av hvor tålmodig du er med den bratte åpningsdelen og det krevende crafting- og progresjonstilbudet.

Temaet i Wizard with a Gun er virkelig unikt og interessant, og jeg synes det skiller seg ut på indiemarkedet, men med tanke på noen av de absolutte perlene vi har fått fra indieskapere bare i år, er det vanskelig å plassere Wizard with a Gun i det samme øvre sjiktet akkurat nå. Dette er et godt laget og morsomt spill, med flott kunst og et flerspillertilbud av høy kvalitet, men det holdes tilbake av overveldende og krevende crafting, RPG og progresjon som tar brodden og spenningen ut av den bredere opplevelsen.