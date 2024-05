Wizard with a Gun får 4-spiller co-op neste uke

HQ

Wizard with a Gun Nå oppdaterer Galvanic Games sitt spillertak for å tillate samarbeid for fire spillere fra og med neste uke. Den 13. mai vil du kunne slå deg sammen med opptil tre venner for å ta rogueliten sammen.

Wizard with a Gun har hatt co-op siden lanseringen, men det tillot bare to spillere å våge seg sammen. I tillegg til at fire spillere kan spille sammen, kommer det flere ting i spillets neste oppdatering, som nye vanskelighetsgrader, et nytt bibliotek i spillet og mer.

Sjekk ut traileren for fire-spiller co-op-oppdateringen nedenfor :