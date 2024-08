Wizards of the Coast endrer noe 5e-innhold på D&D beyond

Når Wizards of the Coast forbereder seg på å lansere 2024-oppdateringen av kjernereglene til Dungeons & Dragons, er spillerne forvirret over hva det betyr for den svært populære digitale plattformen D&D Beyond, så la oss gi litt klarhet.

I hovedsak vil systemet bli oppdatert slik at det som standard tar utgangspunkt i reglene i Player's Handbook 2024, og endrer gjenstander, trylleformularer og karakterskaping slik at de samsvarer med reglene i det nye dokumentet.

Ikke bli for skremt, da D&D Beyond har uttalt at spillerne ikke vil miste tilgangen til noe innhold de allerede har betalt for. Det vil i stedet bli merket som eldre innhold, som man kan se med noen av de spillbare rasene som har hatt flere oppdateringer i forskjellige 5e bøker.

Ettersom de nye kjernereglene for det meste er inkludert i oppdateringen til SRD, vil de være tilgjengelige for alle spillere uavhengig av om de kjøper 2024-håndboken eller ikke, og dermed vil endringene i de berørte reglene skje automatisk.

Noen av funksjonene som vil bli endret, inkluderer grunnleggende endringer i spillet, som regler for rustningsklasser, redningskast osv., både verdslige og magiske gjenstander, og kanskje viktigst av alt: magi, klasser og noen underklasser.

Det er verdt å merke seg at klasser, underklasser, arter, bakgrunner og feats ikke vil bli oppdatert automatisk som andre endringer, men vil bli flagget som eldre, OG at gamle versjoner av klasser er inkompatible med nye underklasser - fokuset er på bakoverkompatibilitet, ikke fremoverkompatibilitet.

Det kan finnes en løsning i de skrevne reglene som man blir enige om rundt et bord med din DM og andre spillere, men det vil ikke være et alternativ når du oppretter en karakter via D&D Beyond. Når det gjelder endringer i formularer osv., må spillere som ønsker å bruke 5e -versjonene i stedet for de oppdaterte 5.5e/One D&D -reglene, gjøre det mulig for hjemmebrews å bruke dem via D&D Beyond, noe som virker som mye arbeid.

Så det er ikke så skummelt, men endringer er definitivt på vei (og du kan lese hele innlegget fra D&D Beyond her). Hva er dine tanker? Kan vi se flere og større endringer i fremtiden etter hvert som One D&D utvider sitt materiale? La oss få vite det nedenfor.