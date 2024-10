Wizards of the Coast tar kontroll over konkurransedyktig Commander

Hønene....

Magic the Gathering er det desidert lengstlevende og mest populære TCG-spillet i historien. Man kan til og med hevde at bransjen er det den er i dag, takket være oppfinnelsen til matematikeren Richard Garfield, som bestemte seg for å omsette sin ekspertise innen brettspill til et produkt som i dag er helt gjenkjennelig i og utenfor kortspillnerdkretser.

Men som alle store milepæler i historien har Magic opplevd opp- og nedturer i populariteten, noe som selvsagt har hatt en innvirkning på salget. La oss ikke lure oss selv, MTGs helse er misunnelsesverdig og har vært det siden lanseringen for 30 år siden, men innenfor den idyllen med spillere var det for noen år siden det vi vil kalle en nedadgående drift som fikk Hasbro-ledere (som hadde kjøpt Wizards of the Coast, skaperne av spillet) til å bøye øyenbrynene. For første gang viste Magic tegn på utmattelse blant brukerne, kanskje blasert av et overskudd av samlinger etter hverandre eller av korsetten av formater som spredte fokuset på spillet for mye og distanserte det fra de som tradisjonelt hadde vært dets kunder.

Og det var omtrent på den tiden Commander kom som en gave fra himmelen. Dette nye systemet endret noen av de klassiske konseptene i spillet (som inkluderingen av kommandantens figur, begrensningen av bare ett kort av hver i kortstokken eller at det ble spilt et gratis for alle fire spillere), men det ble veldig populært på veldig kort tid. Til tross for at det samme formatet hadde blitt laget av en gruppe kanadiske spillere, var Wizards raske til å adoptere det og begynte faktisk å selge ferdigbygde kortstokker for dette systemet og designe ad hoc-kort for å gi det mer kraft.

Commander har blitt det mest populære og lønnsomme formatet på Magic: The Gathering.

På samme måte, og noe motvillig, inkluderte WotC på sin offisielle nettside en liste over kort som er utestengt fra formatet, slik at et allerede kaotisk system ikke skulle bli til et skikkelig rot. Det skal bemerkes at denne listen kom fra spillerne som på en eller annen måte oppfant formatet, og at Hasbro-sjefene fra begynnelsen forklarte at de var litt på lånt tid, så det ville ikke være en veldig aktiv liste. De ville ganske enkelt tilpasse den etter større behov.

Derfra vokste Commander som ingen forventet, og med årene har det blitt Magics største inntektskilde, som igjen er Hasbros største inntektskilde, så du kan få en idé om den fantastiske kontantstrømmen som kort laget for Commander betyr for selskapet. Den dag i dag er Commander det desidert mest populære Magic-formatet som finnes.

Og i disse årene har det altså gått ganske bra, spesielt for Wizards, som klarte å finne noe som gjorde strukturen levedyktig og samtidig gjorde flertallet av brukerne fornøyde. Nøkkelen var enkel, Commander var ikke ment å være et "konkurransedyktig" format i Wizards-stil. Det vil si at det ikke var inkludert i de profesjonelle kretsene, og sannheten er at det ikke trengte å være det. En av særegenhetene ved Commander er den korte listen over forbudte kort. Av de nesten 14 000 Magic-kortene som finnes, er det bare noen få som er forbudt i dette formatet, og dette er noe som har både gode og dårlige bivirkninger. På den positive siden har vi et nesten uendelig utvalg av kortstokker, vi kan lage tusen forskjellige kortstokker, og små endringer har stor innvirkning på spillet. Men på minussiden betyr dette store utvalget at de færreste har alle kortene de trenger, spesielt hvis vi tar i betraktning at noen av de lovlige kortene i Commander er verdt tusenvis av kroner, kan kostnadene for en kortstokk lett gå opp til latterlige beløp hvis vi vil ha med det beste.

Men vi sa tidligere at Wizards ga opp konkurransesiden av Commander, betyr det at den ikke eksisterer? Ikke i det hele tatt. Etter hvert som formatet utviklet seg, var det en tykk skillelinje mellom casual-spillere og ekte tryhards som presset formatet til det ytterste og konkurrerte i stadig mer populære "uoffisielle" turneringer under kallenavnet CEDH, den mest ekstreme varianten av Commander. Det morsomme er at det å være uoffisielt løste et annet problem, den høye prisen på noen kort, ettersom dette ikke var noe annet enn en arrangør som satte sine regler bak ryggen på Wizards, i de aller fleste tilfeller var det tillatt å bruke proxies, det vil si uoffisielle kort som erstatter disse.

CEDH-mesterskapene har vokst mye, og i Portugal har det blitt arrangert en populær turnering med hundrevis av spillere i årevis og kunngjorde nylig at de hadde til hensikt å bli en full europeisk krets, som i fjor allerede kom til Spania i form av en nasjonal CEDH-turnering i Valencia med mer enn hundre spillere.

Wizards of the Coasts nylige forbud mot nøkkelkort i Commander har skapt uro blant spillerne og betydelige økonomiske tap.

I mellomtiden endret ikke listen over forbudte kort seg mye - for å gi deg en ide, den hadde ikke endret seg på tre år - og den generelle følelsen blant spillerne var at WOTC var på andre ting, og så lenge strømmen av solgt papp ikke stoppet, ville den fortsette å gjøre det. Dessuten hadde de ryggen fri, for det var nedsatt en komité av "vise menn" som skulle sørge for at endringene på listen ble gjort i tråd med hva spillerne etterspurte.

Men som alle gode ting har en ende, kunne ikke dette være et unntak. Den europeiske kretsen begynte å tiltrekke seg oppmerksomheten til kystveiviserne, som innså at de ikke lenger kunne ignorere elefanten i den fine porselensbutikken som var den konkurransedyktige Commander, det ga ingen mening for deres mest populære og lukrative format å bli utelatt helt fra kretsene sine, og så bestemte de seg for å sakte men sikkert få hodene sine i spillet for å være en del av beslutningene som ble tatt. De visste at når Wizards kom, ville turneringsfullmaktene ta slutt, og derfor ville en stor gruppe spillere bli utelatt fra spillet. Dette hadde vært et rykte en stund i Commander-trådene, men det var den typen nyheter som hadde blitt dratt ut i lang tid og aldri så ut til å skje før i september i fjor.

Og så kom det store forbudet

For noen uker siden, uten forvarsel, la Wizards til fire nye tillegg til sin forbudsliste for Commander, noe som høres ut som en liten ting, men tro meg, det er det ikke i det hele tatt. Den angivelig kloke komiteen hadde bannlyst fire kort som, i tillegg til å være noen av de dyreste kortene i formatet, var en hjørnestein i de fleste konkurransedyktige kortstokker. Nemlig Nadu, Dockside Extortionist, Mana Crypt og Jewelled Lotus. Når det gjelder de tre sistnevnte, snakker vi om kort som koster rundt € 100, som etter forbudet har mistet mye av markedsverdien. Sinne fra fandom var enormt, fordi ikke bare hadde den eksisterende metaen blitt endret i ett slag, men også lommebøkene deres hadde fått en hit på mellom € 200 og € 900, avhengig av utgave. I tilfellet Jewelled Lotus var det spesielt blodig, fordi vi snakker om et kort laget spesielt for Commander-formatet som Wizards har promotert og trykket opp til det kjedsommelige, og som etter forbudet ikke lenger er spillbart noe annet sted.

Og her snakker vi bare om spillernes tilfelle, hvis vi ser på noen butikker er dramaet mye større. De siste dagene har videoer blitt virale av selgere med mer enn 60 manakrypter som har tapt mer enn 10 000 euro på en gang. En Reddit-bruker beregnet at denne utvisningen hadde kostet spillere (uten å telle butikker eller leverandører) anslagsvis 80 millioner dollar i avskrivning av kortpoolen deres, den største Magic-sammenbruddet i historien.

Dessverre, men til ingens overraskelse, begynte "utestengelseskomiteen" av vise menn å bli utsatt for fornærmelser og trusler, i noen tilfeller svært alvorlige, og noen av medlemmene bestemte seg for å gå fordi de var imot det som ble gjort. Det var en svært opprivende uke som førte til dagens situasjon.

Og hva skjer nå?

For å komme seg ut av en forferdelig situasjon har Wizards bestemt seg for å grave seg ned i hullet og løse det i sin egen stil. Det vil si med en total inngripen i formatet, uten å gi for mange detaljer. Det er fascinerende hvordan det har kommet til dette på den måten det har blitt gjort, fordi vi er sikre på at skaden på et økonomisk nivå er kvantifiserbar, men på omdømmenivå er det absolutt mye verre, for når et selskap som allerede er mislikt av kundene sine gjør et så upopulært trekk, er det første vi spør oss selv hva de tenkte da de bestemte seg for å akseptere forbud som ville ryste formatet deres. Det finnes konspirasjonsteorier som peker på at det ble gjort med vilje som et forspill til å ta over Commander, noe Wizards selv har gjort sitt ytterste for å benekte ved å komme med en lang og tvetydig uttalelse som egentlig ikke avklarer noe som helst. Hvis du spør oss, er vår mening at når noe kan være et resultat av inkompetanse, ikke se etter flere årsaker.

Det er sannsynlig at Wizards vil ta direkte kontroll over Commander-formatet, noe som skaper usikkerhet om dets fremtid og mulige endringer i strukturen.

Nå vet ingen hva fremtiden bringer, scenen er mer urolig enn noen gang, og flere mennesker er sinte og sverger at de forlater Magic, men dette har skjedd, i mindre grad selvfølgelig, tidligere, og blodet har ikke løpt til elven. Det mest sannsynlige scenariet er at Wizards faktisk vil ta over Commander med alt det gode og dårlige som dette betyr, men at de vanvittige forbudene på kort sikt vil bli til mer moderate. Vi håper virkelig at vannet vil roe seg og at Commander vil fortsette å være den fredens havn som det har vært så langt i en ustabil TCG-verden som den vi lever i.