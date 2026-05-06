WNBAs beste rebounder og nest beste målscorer gjennom tidene, Tina Charles, pensjonerer seg som 37-åring

Den amerikanske basketballspilleren Tina Charles (37) har kunngjort at hun trekker seg fra WNBA, og avslutter dermed en 16 år lang karriere der hun ble tidenes beste rebounder (4262 rebounds) og tidenes nest beste poengplukker i WNBA (8396 poeng). Til tross for det, samt at hun ble kåret til WNBA MVP i 2012, da hun spilte for Connecticut Sun, og ble valgt til WNBA All-Star åtte ganger, har newyorkeren aldri deltatt i en WNBA-finale.

"På et eller annet tidspunkt må du redigere livet ditt" sa Charles i en uttalelse. "Vekst krever ærlighet, og for meg betydde det å erkjenne når min innvirkning ble kalt i en ny retning."

Charles vant dusinvis av individuelle priser i WNBA og også i Tyrkia og Polen, da hun også spilte for Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe, Wisła Can-Pack Kraków og til og med i Kina, Sichuan Whales, Beijing Great Wall og Hebei Win Power.

WNBA-kommissær Cathy Engelbert sa at Tina Charles "har definert fortreffelighet og konsistens gjennom en av de mest bemerkelsesverdige karrierene i WNBAs historie. Fra å bli enstemmig kåret til årets nykommer til å bli kåret til ligaens MVP, til å bli WNBAs beste rebounder og nest beste målscorer gjennom tidene - Tinas innvirkning på spillet vil merkes i generasjoner fremover."

WNBA 2026-sesongen begynner 9. mai, den 30. sesongen, og lønningene har mangedoblet seg for alle spillerne etter hvert som ligaen forbereder seg på å ekspandere.