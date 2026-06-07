Wo Long 2: Wings of Ember bekreftet for tidlig i 2027

Team Ninja har nettopp lansert Nioh 3, og Team Ninja bremser på ingen måte med lanseringene sine, ettersom de allerede har bekreftet det neste spillet som er planlagt utgitt i en Wo Long-oppfølger.

Wo Long 2: Wings of Ember er satt til en utgivelse tidlig i 2027. Spillet gir oss en retur til den Three Kingdoms-inspirerte verdenen til Wo Long, med mange tøffe fiender å kjempe mot, steder å utforske og en historie å følge som vil blande historie og fantasi.

I dette spillet ser det ut til at vi vil bli velsignet med kreftene til en føniks, derav Wo Long 2s Wings of Ember-tittel. Vi må se hvordan de endrer kampene når vi ser dypere på spillet i månedene frem til utgivelsen.