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Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember slutter seg til den raskt svulmende utgivelseskalenderen tidlig i 2027
Team Ninja avslørte oppfølgeren til sitt Three Kingdoms-inspirerte actionspill på Xbox Games Showcase.
Team Ninja har nettopp lansert Nioh 3, og Team Ninja bremser på ingen måte med lanseringene sine, ettersom de allerede har bekreftet det neste spillet som er planlagt utgitt i en Wo Long-oppfølger.
Wo Long 2: Wings of Ember er satt til en utgivelse tidlig i 2027. Spillet gir oss en retur til den Three Kingdoms-inspirerte verdenen til Wo Long, med mange tøffe fiender å kjempe mot, steder å utforske og en historie å følge som vil blande historie og fantasi.
I dette spillet ser det ut til at vi vil bli velsignet med kreftene til en føniks, derav Wo Long 2s Wings of Ember-tittel. Vi må se hvordan de endrer kampene når vi ser dypere på spillet i månedene frem til utgivelsen.
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