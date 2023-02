HQ

Team Ninja har gjort det til en vane å gi ut flere demoer for spillene sine frem til lansering de siste årene og bruke disse til å gjøre forbedringer basert på tilbakemeldingene. Jeg er ikke i tvil om at dette er en av grunnene til at både Nioh og Nioh 2 er flotte spill, så det er godt å se at studioets neste spill følger tradisjonen.

Det talentfulle studioet sier Wo Long: Fallen Dynasty får en ny demo den 24. februar, og vil - i motsetning til den vi fikk i september - være tilgjengelig på både PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series. Ikke bare det. Den vil også la oss å overføre lagringsdataene våre fra demoen til selve spillet og takke oss for å teste det ved å gi tilgang til "Crouching Dragon Helmet".