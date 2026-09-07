Wo Long: Fallen Dynasty har nådd 8 millioner spillere etter lanseringen på Nintendo Switch 2

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Team Ninja er kanskje mest kjent blant spillere for å ha gitt oss Nioh-serien, men de har raskt gjort inntrykk med en av sine nyere serier, Wo Long: Fallen Dynasty. En oppfølger er allerede på vei til neste år, og det fremgår tydelig av spillerantallet til det opprinnelige spillet at det er et enormt publikum som venter på å få oppleve det neste spillet.

Som utgiveren Koei Tecmo skrev på sosiale medier etter utgivelsen av « Wo Long: Fallen Dynasty på Nintendo Switch 2, har spillet nådd over 8 millioner spillere totalt. En liten stjerne nederst på bildet forteller oss at disse 8 millionene inkluderer både digitale og fysiske kjøp, samt de som har logget seg på via en abonnementstjeneste som Xbox Game Pass.

Det er ikke klart hvor mange spillere som prøvde seg litt på Wo Long via en abonnementstjeneste, men det er et tydelig publikum for actionspillet som blander kinesisk mytologi og historie. Vi får se hvordan Wo Long 2 hever innsatsen når det slippes tidlig i 2027.