Wo Long: Fallen Dynasty-spillere sliter med første boss på Xbox

HQ

Som jeg skrev i anmeldelsen min er Wo Long: Fallen Dynasty et morsomt spill og et fint alternativ for de som ønsker et litt snillere alternativ enn for eksempel Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice og kompani. At det er snillere betyr likevel ikke at det er lett, noe Xbox-spillere tydeligvis har merket.

Gjengen i TrueAchievements bemerker nemlig at bare 33% av alle spillere på Xbox-konsollene har klart å beseire den første bossen, Zhang Liang, og med det fått Achievementen "Journey's Beginning". PlayStation-spillere har langt fra like store problemer, for der sier Trophy-listen min at imponerende 85% har kommet seg forbi han. PS: Bare 0,9% av oss har Platinumet;D

Nå skal det selvsagt bemerkes at overskriften nok er litt misvisende, for siden spillet finnes på Xbox Game Pass er det nok veldig mange som lettere legger vekk spillet så snart de merker at det ikke er noe for dem.

Har du prøvd Wo Long: Fallen Dynasty? Hva synes du eventuelt om spillet og vanskelighetsgraden så langt?