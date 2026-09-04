Wolf Haus Games om hvordan de velger hva som skal legges til i « Join Us: «Hvis noen ønsker seg noe, så gjør vi det bare

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Hvis du har sett en trailer for utvikleren Wolf Haus Games’ « Join Us (eller kanskje til og med sett vår eksklusive Gamescom-gameplay nedenfor), vet du at dette er et ganske absurd og ambisiøst prosjekt. Det er et overlevelsesspill i en åpen verden der utgangspunktet er å bygge opp en kult i en forfallen del av Amerika, og opplevelsen eskalerer snart til kaos når alle slags utenomjordiske og demoniske trusler dukker opp.

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Det sier seg selv at dette er et spill med mange bevegelige deler og nesten uutnyttede kreative muligheter. Dette er noe vi spurte om under vårt besøk på den tyske messen, der vi fikk sjansen til å intervjue medstifter og administrerende direktør i Wolf Haus Games, Joe Dietsch, i et fullstendig intervju med lokale undertekster som du finner nederst i denne artikkelen.

Under intervjuet snakket vi om begrensningene ved å innføre funksjoner i « Join Us og hvordan dette henger sammen med det voksende fellesskapet rundt spillet, og Dietsch forklarte følgende.

«Vi har ikke mye byråkrati. Vi er ganske raske til å få ting på plass. Hvis noen ønsker noe, så gjør vi det bare. Vi har nå et Discord-fellesskap der folk har bedt om ting i spillet, og vi har bare lagt dem inn. Folk har sendt oss tegninger de har laget og spurt: ‘Hei, kan det bli en plakat på veggen?’ Ok. Vet du, noe vi gjør i Discord-fellesskapet vårt er at vi har en server der alle kan skrive navnet sitt hvis de vil være med i spillet. Alle NPC-ene i spillet er folk som har skrevet navnet sitt i Discord-serveren vår. Så vi prøver allerede å samle et fellesskap, noe som er litt rart siden det er et kultspill, men vi prøver ikke egentlig å skape en kult, men kanskje litt ... Det er problemet med å få et spill ut på markedet, få på plass samarbeidet og markedsføringen – og på et tidspunkt føles det hele litt som en kult. Så det er som om vi er i en rekrutteringsprosess.»

Dietsch snakket også om hvorfor fellesskapet er så viktig for ham og folkene hos Wolf Haus Games, og sa: «Jeg startet dette som en solo-utvikler, og det var… det var mitt spill da. Så kom disse 13 gutta sammen, som lager spillet nå, og nå er det vårt felles spill. Men når du lanserer det, blir det på en måte alles spill – som om det tilhører de som spiller det, de som har kjøpt det, alle har ideer. Så på det tidspunktet finnes det et fellesskap, og jeg tror jeg ønsker at spillets videre liv skal preges av innspill fra de som spiller det.»

Siden Join Us skal lanseres i mars 2027, spurte vi også kort om Wolf Haus Games har store planer for spillet etter lanseringen, og Dietsch svarte oss følgende.

«Ta deg en lur en gang. Alle har planer for midten av mars, slutten av mars. Men nei, jeg tror planen etter det er at vi ønsker å fortsette å støtte spillet. Vi har det veldig gøy med å jobbe med dette spillet. Det er ikke noe vi bare vil sende av gårde med en holdning om at ‘vi er ferdige med det’. Vi elsker det, vi kommer fortsatt til å elske det, og vi kommer fortsatt til å ønske å jobbe med det. Jeg tror det blir noe vi vil – i bølger – vi vet at det er noe innhold vi vil støtte i månedene etter lanseringen.»

For mer om « Join Us, ikke gå glipp av vår nylige hands-on-forhåndsvisning av spillet, og som nevnt tidligere, sørg også for å se hele intervjuet med Dietsch nedenfor.