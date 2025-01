Wolf Man: Inspirert av Tim Burton og Guillermo del Toro

HQ

Regissør Leigh Whannells kommende film Wolf Man har vakt begeistring med sin nye vri på Universals klassiske monsterserie. Selv om filmen absolutt nikker til originalen fra 1941, avslører Whannell at han har latt seg inspirere av gotiske skrekklegender som Tim Burton og Guillermo del Toro. I et nylig intervju med SFX fortalte han om sin forkjærlighet for de atmosfæriske elementene i filmene, spesielt de hjemsøkende bildene av tåkete landskap og uhyggelige kirkegårder.

Til tross for sin beundring for disse gotiske stilene, tar Whannell en annen retning i Wolf Man, der han velger en mer jordnær og realistisk tilnærming til historiefortellingen. Filmen, som har Christopher Abbott og Julia Garner i hovedrollene, utspiller seg på landsbygda i Oregon, der forfatteren Blake støter på et skremmende udyr etter at familien har flyttet inn i sin avdøde fars hjem. Whannell insisterer på at selv om han er visuelt påvirket av gotisk film, er målet hans å skape en verden der skrekken føles som noe som virkelig kan skje - ikke som en fantastisk fortelling.

Whannells engasjement for realisme strekker seg også til filmens foto, der han og teamet hans har latt seg inspirere av den anerkjente filmfotografen Roger Deakins. Regissøren refererer til filmer som Sicario og Prisoners, og forklarer at selv de mest hverdagslige omgivelser kan gjøres visuelt overbevisende med riktig lyssetting og innramming. For Whannell handler det om å få publikum til å føle at de er vitne til noe troverdig og skremmende, snarere enn en historie hentet fra et eventyr. Wolf Man kommer på kino 17. januar.

