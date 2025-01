Wolf Mans monster er "100 % praktisk" og har "ingen CGI-elementer"

Tilbake i oktober 2024 dukket det opp en utøver på Universal Studios i Orlando utkledd som Wolf Man, noe som fikk mange til å tro at dette designet ville gjenspeile monsteret i regissør Leigh Whannells film som har premiere denne måneden. Dette stemte imidlertid ikke, for Whannells monster vil se annerledes ut, men annerledes på en måte som kanskje ikke vil falle i smak hos alle.

I en samtale med SFX magazine (takk, GamesRadar+), bemerker Whannell at monsteret hans prøver noe nytt ved å bruke 100% praktiske effekter og hoppe over CGI-hjelp helt. Whannell bekrefter at monsteret er "100 % praktisk, helt sminket - det er ingen CGI-elementer."

Denne avgjørelsen vil kanskje ikke tilfredsstille alle fans som har kommet til å like det tradisjonelle monsterets utseende, noe Whannell adresserer ved å si: "Kanskje det er noen som ikke vil like det fordi de elsker den tradisjonelle ulven for mye, men det var den tilnærmingen jeg ville ha."

Uansett får vi snart se hvordan denne nye Wolf Man ser ut, når filmen med samme navn går på kino fra 17. januar 2025. Du kan se teaser-traileren nedenfor.