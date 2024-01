Wolf Pack kommer ikke tilbake i en ny sesong.

HQ

Paramount har kunngjort at de har lagt ned sitt overnaturlige tenåringsdrama etter bare én sesong. Serien, som er basert på boken med samme navn fra 2004, hadde premiere på Paramount+ 26. januar 2023, og den første sesongen besto av åtte episoder.

Variety skriver at seriens kansellering sannsynligvis skyldes de to forfatterstreikene i Hollywood, som førte til at produksjonen av serien ble satt på pause. På grunn av streikene ville seriens andre sesong ikke hatt premiere før tidligst i 2025.

Er du lei deg for at serien er kansellert?