Wolfenstein 3 er angivelig under utvikling

Svenske Machine Games jobber angivelig med neste kapittel i den klassiske Wolfenstein-serien. Dette er ifølge Kotaku og flere andre kilder, som hevder at Wolfenstein 3 nå er under utvikling. Ryktene om et nytt spill i serien har versert lenge, og studioet, som også står bak The New Order, The New Colossus og Youngblood, har lenge hevdet at serien er ment å være en trilogi, og nå ser det altså ut til at den tredje delen faktisk kan bli en realitet.

Youngblood var som kjent en spin-off, og hvis ryktene stemmer, blir dette den første "ekte" oppfølgeren på nesten et tiår. Bedre sent enn aldri, ikke sant? Som alltid er det viktig å ta dette med en klype salt, ettersom ingenting er offisielt bekreftet. Men hadde det ikke vært flott om ryktene var sanne?

Håper du på et nytt Wolfenstein?