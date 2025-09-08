Wolfenstein II inneholdt nesten en naken Hitler

HQ

Det ble ingen naken Hitler i Wolfenstein II: The New Colossus, noe som kunne ha gjort et allerede kontroversielt spill enda mer brennbart. Ifølge kreativ leder Jens Matthies var den opprinnelige planen å vise Adolf helt eksponert for verden, svingende med sin lille bratwurst.

I en av spillets mest minneverdige scener ser vi allerede en svett, syk og usammenhengende Hitler. Allerede der fremstilles han som grotesk og voldelig, men utviklerne ønsket faktisk å gå mye lenger. Blant de mange ideene var også en sekvens der diktatoren urinerte på gulvet. Bethesda satte imidlertid en stopper for disse elementene. Historien nevnes i den nye NoClip-dokumentaren, der Matthies forteller om hvordan han tok opp ideene med Todd Vaughn, daværende produksjonsdirektør i Bethesda. Vaughn var raskt ute med å fraråde å inkludere dem i det endelige produktet.

"Jeg spurte ham på Slack om det ville være et problem om vi så Hitlers penis, og han svarte: 'Ja, det vil jeg ikke anbefale'. Så vi droppet ideen", sier Matthies og ler.

Han la til at det alltid er viktig å vite hvor grensen går - og noen ganger, som han uttrykte det, "må man reddes fra seg selv". Hvis du ikke har sett dokumentaren ennå, kan du se den i sin helhet nedenfor.