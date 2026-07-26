Wolfheart Chronicles» blir «som om Carrie møtte The Witcher», forteller John Gwynne oss

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Hvis det er én ting som ble klart for oss etter å ha møtt John Gwynne, er det at hans to store lidenskaper først og fremst er familien hans, og dernest hans kjærlighet til historie og mytologi. Inntil nå trodde vi at han hovedsakelig fokuserte på norrøn mytologi og sin fascinasjon for vikingene, som han hentet bred inspirasjon fra til sin tetralogi «The Faithful and the Fallen», også kjent under tittelen på hans første roman, Malice, og særlig i «Bloodsworn»-trilogien, der han utforsker hva som kunne ha skjedd i den verdenen av vikinger og guder et århundre etter Ragnarök.

Vikingene og det norrøne gudepanteonet skal imidlertid legges bak seg på hans nye litterære reise, slik han fortalte oss i vårt intervju med Gwynne under hans besøk på den 15. utgaven av Celsius 232-festivalen i Avilés (Asturias, Spania). Du finner det intervjuet, med lokaliserte undertekster, nedenfor.

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Selv om Gwynne føler, og alltid vil føle, en fascinasjon for vikingverdenen – som ifølge ham også ville vært et flott videospill i stil med *God of War* – vil han i sin neste serie dra lenger østover, mot slavisk historie og mytologi, for å hente inspirasjon til serien *The Wolfheart Chronicles*.

«Jeg elsker alle mytologier, det gjør jeg virkelig. Og slavisk mytologi er noe som… det er visse elementer i den slaviske mytologien som jeg absolutt elsker. Og jeg tror, vet du, skogheksen er et klisjé, men jeg tror, innerst inne, at roten til alt dette er Baba Yaga, den slaviske heksen som er en svært ubehagelig karakter.» kommenterte Gwynne. «Min nye serie, *The Wolfheart Chronicles*, er en duologi. Den første boka kommer i salg i Storbritannia i november og har tittelen *The Wolves of War*. Denne historien handler om en svært ubehagelig heks inspirert av Baba Yaga, men du får også hele det slaviske panteonet av skapninger: det er Rusalka, Domovoi, Leshen og Upyr, så det er mer eller mindre tonen og stilen i boka.»

Selv om hans andre store inspirasjonskilde selvfølgelig er hans eget liv og familien hans. John Gwynne nevnte allerede under panelet med fans på Celsius-festivalen at hans kone, Carolina, hadde vært den direkte inspirasjonskilden til karakteren Orka i Bloodsworn-serien, og i The Wolfheart Chronicles er hovedpersonen inspirert av datteren hans, Harriet, som har en funksjonsnedsettelse og var en av grunnene til at John begynte å skrive.

«Men i bunn og grunn handler [The Wolfheart Chronicles] om en familie med en funksjonshemmet datter som ikke kan snakke, men som utvikler uvanlige krefter, så jeg vil oppsummere det i en eller to setninger: det er som om Carrie – Stephen Kings Carrie – hadde fått et barn med The Witcher.»

Sørg for å se hele intervjuet med John Gwynne, der han også snakker om historisk rekonstruksjon, hvor vanskelig det er å ta på seg ringbrynje, og hvordan en hendelse knyttet til dette førte til at han alltid inkluderer en helt spesiell scene i hver av bøkene sine.