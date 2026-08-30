Wolverine: «Origin III – The Dark Age» vil gå i dybden på hva som skjedde med « Logan på 1950-tallet

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Det finnes mange eksempler på historier som har gått i dybden på Wolverines historie og hvordan gutten ble til et monster, men en av de mest bemerkelsesverdige av dem alle er «Wolverine: Origin»-historien fra forfatteren Paul Jenkins og tegneren Andy Kubert. Tegneserien tok oss med tilbake til Wolverines aller første dager og viste hvordan James Howlett forlot slektsnavnet sitt til fordel for kallenavnet Logan, rømte og søkte et liv i ensomhet etter å ha utviklet beinklør, en lidenskap for vold og en evne til å drepe, noe han til slutt ble kjent for å være best på, selv om det ikke akkurat var særlig hyggelig.

Nå som denne episke fortellingen snart feirer 25-årsjubileum, slår Marvel Comics seg sammen med Jenkins igjen for en ny utforskning av Wolverines historie, med en ny fortelling kalt «Wolverine: Origin III – The Dark Age» i horisonten.

Denne historien blir en serie på fem utgaver som har premiere 16. desember, og her får Jenkins støtte av tegneren CAFU, mens Wes Burt står for omslagsillustrasjonene. Når det gjelder hva denne historien vil handle om, er den satt til 1950-tallet og handler om Logan som ønsker å oppleve en periode med fred etter å ha kjempet i to verdenskriger. Synopsisen går nærmere inn på dette.

«Etter år med traumer og tjenesteperiode etter tjenesteperiode i de to første verdenskrigene har Logan funnet sin nye misjon... fred! Nå som hans berserkraseri og voldelige tendenser på en eller annen måte ligger bak ham, nyter Logan et nytt liv preget av ro og tjeneste. Logan vil møte nye venner og allierte, og med hjelp fra en engasjert ung lege vil han oppdage hva som driver ham. Men hva er årsaken til denne nyvunne lykken… og hvor lenge kan den vare?»

Dette er en annonse:

Du kan se omslagsbildet nedenfor før tegneserien lanseres i forkant av høytiden.