Wolverine sparker i gang State of Play med heftig gameplay

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Vi visste at vi kunne forvente en stor mengde gameplay fra Insomniacs kommende Marvel's Wolverine under State of Play-sendingen, men spillet endte opp med å være åpningsprosjektet for det bredere showet, og skildrer rikelig med gal vold når Logan slippes løs på slemming, og kutter og skjærer dem i stykker med adamantiumklørne sine.

Spillsekvensen er for det meste fokusert på en del av den bredere historien der Wolverine får i oppgave å redde en gruppe mutanter som har blitt underkuet og uten tvil blir transportert i containere til et grusomt sted. Heldigvis er Logan på plass for å gjøre det han gjør best, noe som fører til kaotisk action og blodig vold.

Spillet viser noen grunnleggende plattform- og bevegelsesteknikker, hvordan Logan kan helbrede skadene han har pådratt seg, bruker motorsykler, kan angripe med "raske og viscerale" bevegelser, og noen av de andre figurene han møter på veien, inkludert Jean Grey, Mystique og Sabretooth.

I henhold til historien er det grunnleggende premisset at spillet foregår i en verden der mutanter ikke er kjent for offentligheten og blir undertrykt av bekymring for kreftene deres. Dette fører til at Logan jobber for å redde dem, som en slags antihelt som ikke ser ut til å bry seg så mye om antallet lik han etterlater seg. Dette er ingen Spider-Man-historie, som du kan se.

For å avslutte denne presentasjonen, avslører Insomniac at Marvel's Wolverine nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling, med spillet fortsatt satt til å lanseres på PS5 15. september. Sjekk ut alt det nye gameplayet nedenfor.