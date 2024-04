Wolverine stikker Deadpool i ballene i morsom trailer

HQ

Teaser-traileren vi fikk for Deadpool & Wolverine for to måneder siden var svært lovende, og det virker som om Marvel ikke brukte opp alt kruttet i den.

Ryan Reynolds og Marvel har gitt oss den første skikkelige traileren for Deadpool & Wolverine. Den begynner kanskje ganske mørkt og trist, men det tar ikke lang tid før den overdrevne humoren, språket og volden dukker opp sammen med bekreftelsen av flere rykter. Jeg stopper der i tilfelle du ikke vil ha spoilere, så la oss bare si at dette ser ut som den beste Marvel Cinematic Universe-filmen på mange år.

Traileren avsluttes med å gjenta at Deadpool & Wolverine har premiere 26. juli.