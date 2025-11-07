Wolverine: Weapons of Armageddon ser mutanten møte en oppgradert Nuke

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Marvel Comics -verdenen snart vil gjennomgå en større overhaling når Armageddon -historien kommer og leverer de største transformasjonene av jordens helter siden Avengers: Disassembled. Vi skrev også om hvordan denne hendelsen vil bli innledet av et par andre viktige historier, inkludert en ny firedelt Wolverine fortelling.

I den forbindelse har Marvel nå avslørt Wolverine: Weapons of Armageddon. Denne vil fortelle historien om hvordan Adamantium-infisert mutant står overfor et selskap som har skapt supersoldater, inkludert en ny og oppgradert variant av Nuke.

Synopsis for historien forklarer: "Når en gammel bekjent drar Logan inn i jakten på en ny bortført mutant, avsløres det at de skremmende metodene fra det nedlagte Weapon X-programmet lever i beste velgående. Når Wolverine følger lukten av den ville Tyler - og lukten av sitt eget traume - havner han i et dødelig kappløp mot et supersoldatskapende selskap ved navn Primewarrior ... som nettopp har hyret et svært kjent ansikt: den fullt bevæpnede og oppgraderte Nuke!"

Wolverine: Weapons of Armageddon begynner å selge den 18. februar, og den er skrevet av Chip Zdarsky (den samme forfatteren som leverer Armageddon) med tegninger av Luca Maresca.

