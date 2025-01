Wolverines maske vender tilbake takket være VFX

HQ

Det sies at gode ting kommer til dem som venter, og Wolverine-fansen har ventet lenge på å se karakterens fulle ikoniske utseende på lerretet. Til tross for at Hugh Jackman er den skuespilleren som har spilt rollen lengst, er det lenge siden sist vi så hans ikoniske antrekk. Si hva du vil om Deadpool & Wolverine, men det føltes endelig som om Jackman fikk leve ut sin rolle som Wolverine til det fulle. Dessverre har vi kanskje ikke sett ham med masken på så mye som vi skulle ønske, men hvis du vil sjekke ut den første kampscenen mellom heltene der Wolverine har på seg masken, har en fan nå gjort det mulig. Sjekk det ut selv i videoen nedenfor.

Foretrekker du Wolverine med eller uten maske?