Wolverhampton forsøker å unngå nedrykk ved å ansette tidligere forsvarsspiller som ny hovedtrener: Fortsatt ingen seire denne sesongen

Wolverhampton Wanderers har ansatt en ny hovedtrener, etter at Vitor Pereira fikk sparken 2. november, etter en elendig resultatrekke i Premier League (to uavgjort, ni tap, 25 mål imot) som etterlot dem nederst på tabellen, syv poeng bak det nest dårligste laget, Nottingham Forest. Valget falt på Rob Edwards, kjent i klubben som tidligere forsvarsspiller.

Edwards satte store spor etter seg på Wolves, der han spilte 111 kamper mellom 2004 og 2008. 42-åringen har tidligere vært manager for Luton Town og Forest Green Rovers, som rykket opp til Premier League, og forlot nå Middlesborough i Championship, fristet av tilbudet fra sin tidligere klubb.

"Vi trenger å fornye hele klubben med en ny treners filosofi, som bringer med seg sin egen identitet og sine egne ideer, og det kan vi bygge videre på. Vi er inne i et nytt kapittel for klubben, og Rob vil være en viktig brikke i det", sier styreleder Jeff Shi til Wolves.