Women's Champions League: hvem som er kvalifisert og eliminert og kamper for finalerunden neste uke
Kvalifiserte lag i Women's Champions League er nesten avgjort: bare én plass gjenstår å ta
Women's Champions League avsluttet onsdag den femte kampdagen i ligafasen, og to nye lag bekreftet at de er kvalifisert for utslagsfasen: Chelsea og Paris FC. Etter resultatene fra kampdag 5 tirsdag og onsdag vet de ti beste lagene med sikkerhet at de er kvalifisert for de neste etappene.
Disse er: Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United og Paris FC.
Bare Atlético de Madrid på 7 poeng og Oud-Heverlee Leuven på 6 poeng (11. og 12. plass på tabellen) er truet av Valerenga (13. plass på tabellen). Hvis Valerenga slår Bayern München neste uke, og Leuven ikke vinner, kan Valerenga ta den siste plassen for å kvalifisere seg til neste etappe (å være blant de 12 beste).
Atleti er så godt som kvalifisert takket være sin overlegne målforskjell, +8, selv om de taper mot Lyon og Valerenga og Leuven vinner.
Bak dem er Twente, Benfica, PSG, Roma og St. Polten eliminert.
Det siste løpet vil være hvem som ender blant de fire beste, noe som gjør at de unngår å spille utslagsspill og kvalifiserer seg direkte til kvartfinalene. Teoretisk sett kan alle disse lagene fortsatt nå topp 4...
- Barcelona: 13 poeng
- Lyon: 13 poeng
- Chelsea: 11 poeng
- Bayern: 10 poeng
- Real Madrid: 10 poeng
- Juventus: 10 poeng
- Wolfsburg: 9 poeng
- Arsenal: 9 poeng
- Manchester United: 9 poeng 9 poeng
- Paris FC: 8 poeng
- Atlético Madrid: 7 poeng
Champiosn League 6. kampdag: Onsdag 17. desember (alle kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT)
- OL Lyon mot Atlético de Madrid
- Bayern München mot Vålerenga
- Wolfsburg mot Chelsea
- Juventus mot Manchester United
- Benfica mot Paris Saint-Germain
- Roma mot St. Pölten
- Twente mot Real Madrid
- Paris FC mot Barcelona
- OH Leuven mot Arsenal
Følger du med på Champions League for kvinner? Husk at alle kampene sendes over hele verden på Disney+.