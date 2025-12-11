Women's Champions League: hvem som er kvalifisert og eliminert og kamper for finalerunden neste uke

HQ

Women's Champions League avsluttet onsdag den femte kampdagen i ligafasen, og to nye lag bekreftet at de er kvalifisert for utslagsfasen: Chelsea og Paris FC. Etter resultatene fra kampdag 5 tirsdag og onsdag vet de ti beste lagene med sikkerhet at de er kvalifisert for de neste etappene.

Disse er: Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United og Paris FC.

Bare Atlético de Madrid på 7 poeng og Oud-Heverlee Leuven på 6 poeng (11. og 12. plass på tabellen) er truet av Valerenga (13. plass på tabellen). Hvis Valerenga slår Bayern München neste uke, og Leuven ikke vinner, kan Valerenga ta den siste plassen for å kvalifisere seg til neste etappe (å være blant de 12 beste).

Atleti er så godt som kvalifisert takket være sin overlegne målforskjell, +8, selv om de taper mot Lyon og Valerenga og Leuven vinner.

Bak dem er Twente, Benfica, PSG, Roma og St. Polten eliminert.

Det siste løpet vil være hvem som ender blant de fire beste, noe som gjør at de unngår å spille utslagsspill og kvalifiserer seg direkte til kvartfinalene. Teoretisk sett kan alle disse lagene fortsatt nå topp 4...



Barcelona: 13 poeng

Lyon: 13 poeng

Chelsea: 11 poeng

Bayern: 10 poeng

Real Madrid: 10 poeng

Juventus: 10 poeng

Wolfsburg: 9 poeng

Arsenal: 9 poeng

Manchester United: 9 poeng 9 poeng

Paris FC: 8 poeng

Atlético Madrid: 7 poeng



Champiosn League 6. kampdag: Onsdag 17. desember (alle kamper kl. 21:00 CET, 20:00 GMT)



OL Lyon mot Atlético de Madrid



Bayern München mot Vålerenga



Wolfsburg mot Chelsea



Juventus mot Manchester United



Benfica mot Paris Saint-Germain



Roma mot St. Pölten



Twente mot Real Madrid



Paris FC mot Barcelona



OH Leuven mot Arsenal



Følger du med på Champions League for kvinner? Husk at alle kampene sendes over hele verden på Disney+.