Women's Champions League stillingen etter 5. kampdag: gruppespillet er avgjort

HQ

Herrenes Champions League er kanskje allerede ferdigspilt for 2024, men kvinnenes Champions League har fortsatt én uke igjen. Og i motsetning til herrenes fortsatt uoversiktlige konkurranse, beholder denne det gamle formatet med et gruppespill: fire grupper med fire klubber, som hver spiller to ganger mot hver rival, hjemme og borte.

Og etter kampdag 5, som ble avholdt denne uken, er det ikke mye rom for overraskelser: Overlegenheten til Europas topplag er tydelig.

Olympique Lyonnais, den mest meritterte klubben i Women's Champions League, leder gruppe A med 15 poeng etter å ha slått Galatasaray 0-6. Wolfsburg vil også passere med 9 poeng, nok en stor seier mot Associazione Sportiva Roma.

I Gorup B styrer Chelsea (15 poeng) og Real Madrid (12 poeng) over den nederlandske klubben Twente, med bare 3 poeng (og lider nok en gang 6-1, mot Chelsea), og Celtic, 0 poeng.

Gruppe C ledes av Bayern og Arsenal med 13 og 12 poeng, mens Juventus ligger langt bak med 3 poeng.

Og i gruppe D har Manchester City også en prefekt rekord på 15 poeng, med nåværende mester Barcelona bak med 12 poeng. Resten av klubbene, svenske Hammarby og østerrikske SKN St. Pölten, har ingenting å stille opp med mot de store klubbene.

Alle gruppelederne tørner sammen neste uke

Den siste kampdagen blir neste uke, og med de mindre lagene allerede matematisk diskvalifisert, vil ledelsen av gruppene stå på spill: tilfeldigvis vil de to lederne av de fire gruppene kollidere samme uke :

Real Madrid - Chelsea: Tirsdag 17., 18:45 CET

Olympique Lyonnais - Wolfsburg: Tirsdag 17., kl. 21:00 CET

Barcelona - Manchester City: Onsdag 18., kl. 18:45 CET

Arsenal - Bayern: Onsdag 18., kl. 21:00 CET