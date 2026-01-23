HQ

Etter å ha sett omtrent fem av Wonder Mans åtte episoder, så min ganske entusiastiske venninne Klara på meg og spurte: "Hva handler denne serien egentlig om?" Jeg svarte: "Jeg har faktisk ingen anelse", og i et ganske tåpelig øyeblikk så vi på hverandre, og begge mente det tydeligvis på best mulig måte.

For Wonder Man, et prosjekt som Shang-Chi -regissør Daniel Destin Cretton har brakt til oss, er på mange måter det største Marvel -avviket vi noensinne har sett, og samtidig helt sitt eget, selv om det er noen aspekter ved den overordnede smaksprofilen som smaker litt kjent.

Wonder Man var en figur som ble introdusert i 1964, og hvis krefter ofte plasseres på linje med Thor, Sentry, og Hulk som en av de tyngste tungvekterne Marvels panteon av helter kan mønstre. Men det kommer overhodet ikke til syne i denne dramakomedien, som på en måte introduserer Wonder Man til det bredere MCU, og på en måte virkelig, virkelig ikke gjør det.

Karakteren Simon Williams spilles mesterlig av Yahya Abdul-Mateen II i en ganske metarolle ved siden av Ben Kingsleys Trevor Slattery. Begge karakterene er mildt sagt på dypt vann og trenger en stor Hollywood-rolle, og de snubler over en mystisk nyinnspilling av en superheltfilm fra 80-tallet... Wonder Man men denne gangen regissert av den gåtefulle Oscar-vinneren Von Kovak, spilt av Zlatko Burić. Det betyr at Mateen II i mange scener spiller en skuespiller som spiller en karakter fra en nyinnspilling av en fiktiv film basert på den karakteren han... selv er.

Men før vi går inn i metamodus, er det verdt å gjenta at Wonder Man er ulikt alle andre MCU-prosjekter du noensinne har sett. Det er knapt en eneste actionscene i alle de åtte episodene, og det er ikke engang noe særlig av et plot her, bortsett fra det bunnsolide, svært underholdende forholdet som utvikler seg mer eller mindre organisk mellom Trevor og Simon. For det meste, og dette høres mindre underholdende ut enn det faktisk er, kjører disse to karakterene rundt i Hollywood, løser relativt små problemer og jobber for å få prosjektet Wonder Man i gang.

Det ville være synd å gå nærmere inn på detaljene, for overraskelsen ved å oppdage denne svært kuriøse, nesten bisarre sjangercocktailen er en del av moroa. Ta ikke feil, det finnes små brødsmuler av et mer tradisjonelt MCU-oppsett her, ettersom Simon (uten å gå for mye i detalj) virkelig har en hemmelighet han prøver å holde skjult, men i mer praktisk forstand er dette en merkelig fortelling om to mennesker med svært ulik bakgrunn som finner sammen i sin kjærlighet til film og skuespill, og som sammen gir hverandre akkurat det de trenger.

En episode er av uforklarlige grunner i svart-hvitt, og forteller historien om en karakter som ikke har noe med saken å gjøre. En annen episode er nærmest en slags isolert stonerkomedie om en stjålet motorsykkel og et nystartet selskap som produserer meksikansk godteri. Ja, Wonder Man tar mange avstikkere i løpet av åtte relativt korte episoder, og selv om det av og til grenser til det fandenivoldske, er det en herlig, keitete auteur-stemning over det hele. Mateen II og Kingsley er tafatte og tvers igjennom gjenkjennelige, og det finnes også noen sterke, emosjonelle øyeblikk som blir desto mer virkningsfulle fordi serien hele tiden gir seg selv god tid til å utforske og dvele.

Wonder Man er det merkeligste MCU-prosjektet, og bare av den grunn beviser det at Marvel er villig til å gjøre ting annerledes. Og hvis Wonder Man er noen indikasjon, trenger vi kanskje ikke frykte sjangertretthet fullt så mye, i hvert fall ikke på seriefronten.