Wonder Man bekjemper superhelt-tretthet i ny trailer

Er verden lei av superheltfilmer? Det er et spørsmål noen av lederne i Marvel helt sikkert har stilt seg selv, etter å ha sett det som for ti år siden ville ha vært milliardsuksesser, dra inn halvparten eller til og med en tredjedel av dette beløpet. Nå er det noe MCU også må forholde seg til i sin fiksjon, via den nye Wonder Man -serien.

Simon, vår hovedperson, ønsker mer enn noe annet i verden å bli skuespiller. Han ønsker også å skjule superkreftene sine. I jakten på drømmene sine møter han Trevor Slattery, også kjent som Mandarin fra Iron Man 3, som prøver å vinne seg tilbake til skuespilleryrket i stedet for å bli kjent som tidligere terrorist.

Sammen med regissør Von Kovak, som ønsker å lage en superheltfilm som kan overvinne superhelt-trettheten, utvikler de et unikt prosjekt som nesten helt sikkert vil resultere i at Simon må vise frem kreftene sine på et eller annet tidspunkt. Wonder Man er bare noen uker unna, med premiere 27. januar kl. 18.00 i USA, noe som betyr at den vil være ute i de tidlige morgentimene her over dammen.