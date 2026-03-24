Wonder Man får en andre sesong på Disney+

HQ

Da Wonder Man debuterte på Disney+ tidligere i år, ble to ting ganske raskt klart. For det første var det at serien var veldig annerledes enn andre Marvel Cinematic Universe-prosjekter, og leverte en obskur, nesten buddy-roadtrip-opplevelse som fulgte skuespillerne Simon Williams og Trevor Slattery (Yahya Abdul-Mateen II og Sir Ben Kingsley). Den andre tingen var at fansen så ut til å elske dette, ettersom Wonder Man fikk en flott mottakelse fra både fans og kritikere.

Det er med det andre poenget i bakhodet at det sannsynligvis er mindre overraskende at Marvel Television har plukket opp og gitt grønt lys for en andre sesong av Wonder Man, og at serien etter hvert vil komme tilbake til Disney+.

Vi blir fortalt at Mateen IIs Simon Williams og Kingsleys Trevor Slattery begge vil være tilbake for de neste episodene, noe som betyr at vi får vite hva som skjedde etter den sjokkerende avslutningen av den første sesongen, og utover dette blir vi fortalt at medskaperne Destin Daniel Cretton og Andrew Guest vil stå ved roret igjen.

Så gode nyheter over hele linja.