Wonder Man får nå premiere på Disney+ i slutten av januar

Marvel Marvel Cinematic Universe så ikke ut til å sprenge dørene av New York Comic Con med sin opptreden i år, men den hadde likevel en tilstedeværelse der det ble snakket mye om kommende Marvel Cinematic Universe -prosjekter.

Et av prosjektene som fikk mye oppmerksomhet var TV-serien Wonder Man, som nå har fått en fast premieredato. Mens den tidligere ble lovet å komme ut innen utgangen av 2025, er dette nå endret og utsatt til slutten av januar 2026, med den eksakte datoen 28. januar for oss i Storbritannia og Europa.

En offisiell trailer for serien har til og med dukket opp for å gi en forsmak på hva dette prosjektet vil by på, og hvordan Yahya Abdul Mateen II vil passe inn i Marvel verden som Simon Williams (Wonder Man) etter å ha forlatt DC (hvor han spilte hovedrollen som Black Manta). Vi får også se Ben Kingsley vende tilbake som Trevor Slattery, en gang ansiktet til Mandarin, og se hvordan serien håndterer det stadig mer vanlige uttrykket superhelt-tretthet, noe den tar et direkte stikk til.

Er du spent på Wonder Man?