Wonder Woman 1984 blir gratis på HBO Max i julen

Du ser på Annonser

I desember bekreftet Warner Bros. at Wonder Woman 1984 måtte utsettes til den 25. desember, og nå virker planen sikrere enn noen gang.

Noen kom nemlig i skade for å legge ut en ny trailer for Wonder Woman 1984 på Youtube før planlagt som avslørte at filmen vil komme både på kino og HBO Max første juledag. I motsetning til Disney+ vil ikke HBO Max-abonnementer måtte betale noe ekstra heller, så da slipper du tydeligvis å måtte dra på kino for å se den etterlengtede filmen. Traileren ble raskt tatt ned igjen, men forhåpentligvis får vi både den og en bekreftelse på at tilbudet også gjelder her til lands ganske snart.