Wonder Woman 1984 slippes på Blu-ray i mars

Wonder Woman 1984 er en av mange filmer som kom i klem under pandemiåret 2020 med premierer som ble flyttet og heldigitale lanseringer på streamingtjenester. Sistnevnte dog stort sett bare i USA på HBO Max, og vil du se Wonder Woman 1984 i fred og ro hjemme (den er tilgjengelig på norske kinoer nå) må du finne deg i å vente til neste måned. Den 16. mars slippes den nemlig til digitale tjenester (blant annet PlayStation, Amazon og Microsoft Store) og den 30. mars kommer den fysiske utgaven.

Filmen slippes på Blu-ray og DVD samt i en 4K Combo Pack. Sistnevnte inneholder både Wonder Woman 1984 og originale Wonder Woman.