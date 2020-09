Du ser på Annonser

At filmer utsettes er slettes ikke uvanlig, men Covid-19 har helt klart ført til at antallet økes betraktelig. Wonder Woman 1984 er et godt eksempel på dette.

I dag har filmen nemlig fått sin tredje utsettelse som følge av pandemien. Wonder Woman 1984 har blitt flyttet fra den 2. oktober til 25. desember, så romjula blir i forhåpentligvis fin da.