Wonder Woman 1984-trailer er skikkelig 80-talls

DC Fandome startet med en av de mest etterlengtede filmene; Wonder Woman 1984. Etter en hyggelig prat på litt over tjue minutter fikk vi en gledelig "overraskelse" til slutt i form av en ny trailer. Nå skal jeg ikke røpe noen av sekvensene i den her, men nøye meg med å si at det atter en gang er en fin blanding av action og humor sammen med både gamle referanser og nytolkninger.

Du ser på Annonser