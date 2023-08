Wonder Woman 3 er på vei... Igjen!

HQ

Det er ingen ringere enn Gal Gadot selv som bekrefter at Wonder Woman 3 nå faktisk blir en realitet. Etter at det for noen måneder siden ble rapportert at filmen ikke ble noe av, har Gal Gadot nå avslørt at hun samarbeider med DC-sjefene James Gunn og Peter Safran om å bringe Diana tilbake på lerretet. Hun understreker også at Wonder Woman er en rollefigur som står hennes hjerte nær og som hun virkelig elsker å spille.

Det var etter at regissør Patty Jenkins hoppet av prosjektet på grunn av kreative uenigheter at filmens fremtid plutselig ble usikker. Hvis du var bekymret for at det ikke skulle bli noen tredje del, ser det ut til at du nå kan puste lettet ut. Det er fortsatt uklart hvem som skal regissere filmen, men Patty Jenkins' navn har ikke blitt nevnt så langt.

Det finnes ingen lanseringsdato ennå, men hvis alt går etter planen, bør Wonder Woman være tilbake på kino i 2025, sannsynligvis en stund etter lanseringen av DCU med Superman Legacy.