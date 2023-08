Wonder Woman 3 er tilsynelatende fortsatt avlyst

HQ

I forrige uke delte Niclas Gal Gadots uttalelse om at det siste hun hørte fra James Gunn og Peter Safran var at de likevel skulle utvikle en Wonder Woman 3 sammen. Det virker som om det var en misforståelse.

De vanligvis svært pålitelige folkene i Variety har fått vite fra sine kilder at Wonder Woman 3 ikke er under utvikling og heller ikke inngår i Gunn og Safrans planer for det nye DC-universet. Gadot ble tilsynelatende ikke lovet noe fra duoen, til tross for den nevnte kommentaren og det hun sa i et intervju med Flaunt magazine...

Veldig merkelig, ettersom Gadot i sistnevnte får det til å høres ut som en ferdig avtale. Misforsto hun, prøvde hun å hisse opp folk for en tredje Wonder Woman eller tar Varietys kilder feil? Det vil tiden vise.