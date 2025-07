Wonder Woman manuset blir skrevet av manusforfatteren bak den kommende Supergirl

Vi rapporterte nylig at DC-filmsjef James Gunn hadde bestemt seg for å fremskynde en Wonder Woman film i det nylanserte DC-universet, noe som betyr at vi må vente litt lenger på den neste Supermann-filmen.

Etter en artikkel i The Wrap om at Ana Nogueira - manusforfatter for de kommende Supergirl og Teen Titans - har fått æren av å skrive Wonder Woman, har Gunn nå bekreftet nyheten på Threads. Filmen er under skriving, men det er fortsatt uklart hvem som får æren av å spille Wonder Woman etter at Gal Gadot forlot rollen i forbindelse med nedleggelsen av det gamle DC-universet.