Wonder Woman-forfatter: "Spillet var nydelig og ekspansivt"

Siden Wonder Woman ble annonsert på The Game Awards 2021, har vi ikke hørt noe mer om det, og det har blitt rapportert at arbeidet har blitt startet på nytt mer enn én gang. Antagelig har det ikke hjulpet at hele DCU ble startet på nytt heller, med Peter Safron og James Gunn som sier at de også vil at spillene skal være kanon.

Dessverre ble det denne uken lagt ned sammen med utvikleren Monolith Productions, så vi får aldri se hva de jobbet med. En som imidlertid har sett spillet, er tegneserieveteranen og Wonder Woman -forfatteren Gail Simone, som også fungerte som konsulent under utviklingen av spillet. Hun skriver nå på sosiale medier at det var en veldig flott tittel som også var bra:

"Spillet var nydelig og ekspansivt. Det var vakkert å se på. Jeg kommer ikke til å gi detaljer av flere grunner, men alle anstrengelser ble gjort for å gjøre dette til ikke bare et flott spill, men et flott Wonder Woman-spill. Et storslagent epos."

Hun forsvarer både utviklerne og utgiveren Warner, og forklarer at "alle jeg jobbet med fra både Monolith og WB var entusiastiske og støttende". Simone sier også at spillet tilsynelatende hadde gjort fansen veldig glad:

"Wonder Woman hadde et drømmeteam, og de la alt inn i det. De sørget for at det hadde WW- og DC-lore på alle aspekter av spillet. Det var en stor glede og ære å jobbe med dem."

Noen ganger hender det at lekkasjer dukker opp etter at spill er stengt ned. La oss håpe at dette er en av dem, slik at vi i det minste kan få en titt på eventyret vi aldri kommer til å spille.