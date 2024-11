Wonder Woman-spillets hjemmeside har plutselig blitt oppdatert

HQ

Det er lenge siden vi fikk noe livstegn fra Wonder Woman, som ble annonsert av Monolith Productions (som tidligere har gjort seg bemerket med Middle-Earth: Shadow of-serien), for tre år siden. En rimelig gjetning er at de annonserte spillet litt for tidlig, og at de måtte omarbeide mye for å tilpasse tittelen til James Gunns nye DC-univers.

Nå ser det imidlertid ut til at ting kan begynne å bevege seg. På sosiale medier har det blitt rapportert at spillets nettside plutselig har blitt redesignet og oppdatert, noe som ofte er et tegn på at noe skjer. Vi husker også at utvikleren for noen måneder siden gjennomførte en undersøkelse om spillet som avslørte noen detaljer og fortalte oss litt om historien.

Gitt at Wonder Woman ble annonsert på The Game Awards, virker det ikke urimelig at vi får se det der neste gang det vises igjen, som i år er 13. desember (rett etter midnatt).