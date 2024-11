Wonka 2 bekreftet å være i arbeid

HQ

Historien om en ung Willy Wonka på eventyr ble en stor suksess for Warner, og spilte inn mer enn 650 millioner dollar på kino verden over. Det er derfor ikke overraskende at en oppfølger er på vei, noe Paul King nylig bekreftet under en premierevisning av Paddington i Peru.

"Vi har Wonka 2 på trappene. Vi har omtrent halvparten av et utkast. Vi har en historie vi liker, og vi vet hvor vi vil ta ham."

Med det kan vi forvente å se mer av Timothée Chalamet i rollen, og sannsynligvis Hugh Grant som en Oompa Loompa.

Hva synes du om Wonka, og gleder du deg til en oppfølger?