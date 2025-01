Wonka har blitt kåret til den største filmen i Storbritannia i 2024

HQ

De offisielle dataene er ute, og de har kåret den største filmen i Storbritannia i 2024, og den går til ... trommevirvel takk ... en film som hadde premiere i 2023! Det stemmer, Wonka har blitt ansett som den største filmen i 2024, og den slo ut Dune: Part Two og Deadpool & Wolverine for å være på toppen av den totale hitlisten. Men den toppet ikke alle de ulike kategoriene.

I følge Official Charts var den største Video i 2024 Wonka, foran Dune: Part Two, Oppenheimer, Deadpool & Wolverine, og Barbie, i den rekkefølgen.

For topp Film i 2024 tok Deadpool & Wolverine i stedet kronen, med Wonka på andreplass og Dune: Part Two, Inside Out 2, og Oppenheimer som utgjør topp fem i rekkefølge.

For All-Video Physical Sales toppet Dune: Part Two listen, foran Wonka, Oppenheimer, Deadpool & Wolverine, og Aquaman and the Lost Kingdom i den rekkefølgen.

Ser vi på Film Download -oversikten, tok Deadpool & Wolverine kronen og slo Wonka, Dune: Part Two, Inside Out 2, og Despicable Me 4, i den rekkefølgen.

Til slutt, for Digital Film Rental -diagrammet, kom Oppenheimer først, og slo Wonka, Dune: Part Two, Barbie, og Anyone But You, i den respektive rekkefølgen.

Så selv om Wonka ikke toppet mange av de respektive hitlistene, kom den på andreplass i alt den ikke vant, noe som viser at vi briter elsker litt Willy... Wonka.