Wonka passerer 500 millioner dollar på verdensbasis

HQ

Timothée Chalamets Wonka fortsetter å være en kraft å regne med i den globale kinobransjen, etter at den nå har passert milepælen 500 millioner dollar. Dette gjør filmen til den mest innbringende i serien (ikke justert for inflasjon), ettersom den nå har passert 475,8 millioner dollar, som ble oppnådd av den forrige toppscoreren, Charlie og sjokoladefabrikken.

Filmen har nå vært på kino i fem uker, og i løpet av denne tiden har den spilt inn 176,2 millioner dollar i USA og 329,1 millioner dollar i alle andre territorier. Dette har gitt en god avkastning på filmens budsjett på 125 millioner dollar.

"Det er utrolig bekreftende å se at denne filmen har nådd en så spennende milepæl", sier Mike De Luca og Pamela Abdy, medformenn og administrerende direktører i Warner Bros. Motion Picture Group. "Vi er takknemlige overfor våre visningspartnere for deres urokkelige støtte, og overfor publikum over hele verden som kom for å se denne feiringen på det store lerretet."

Takk, Variety.