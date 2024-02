Wonka passerer 600 millioner dollar globalt

HQ

Wonka har gått på kino siden desember og fortsetter å gjøre store fremskritt i kinobransjen. Den musikalske fantasyfilmen har nå passert 600 millioner dollar i globale billettinntekter, en bragd som bare sju filmer fra 2023 har klart.

"Denne prestasjonen er et bevis på den kreative briljansen til Paul King, [produsent] David Heyman, Timothée Chalamet og de dedikerte skuespillerne og filmteamet", sier Mike De Luca og Pamela Abdy, medformenn og administrerende direktører i Warner Bros. Motion Picture Group, i en uttalelse. "Sammen har de brakt den tidløse magien i Roald Dahls ikoniske figurer til live på en måte som bare de kunne, og de har gjort den til en umiddelbar klassiker for en ny generasjon. Vi vil rette en stor takk til kinogjengere over hele verden for at de har omfavnet 'Wonka' på en så bemerkelsesverdig måte."

De eneste andre filmene som har passert 600 millioner dollar i 2023, er Barbie, Oppenheimer, The Super Mario Bros. Movie, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Fast X og Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Takk, Variety.