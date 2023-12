Wonka spiller inn 14,4 millioner dollar ved kinodebuten i USA.

HQ

Som mange hadde spådd, har Wonka gått til topps på kinotoppen i USA i åpningsuken. Historien om Willy Wonka spilte inn 14,4 millioner dollar på åpningsdagen og forventes å generere 35 millioner dollar i løpet av helgen. Dette bringer filmens globale totalsum opp i 57,6 millioner dollar, ettersom den hadde premiere en uke tidligere i andre territorier.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes gjør det fortsatt sterkt og ligger an til å bli nummer to i nok en uke på rad. I sin femte uke forventes den å falle med 40 %, noe som vil øke den totale omsetningen til 145 millioner dollar innen helgen er omme.

Hayao Miyazakis The Boy and the Heron, som gikk til topps forrige uke, har falt ned til tredjeplass og forventes å spille inn 5,1 millioner dollar i løpet av sin andre helg. Dette vil bringe animasjonsfilmens totale inntjening opp i 22 millioner dollar.

Takk, Variety.