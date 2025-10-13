Woody Allen hyller Diane Keaton

HQ

"Etter hvert laget jeg filmer for ett publikum, Diane Keaton. Jeg leste aldri en eneste anmeldelse av arbeidet mitt, og brydde meg bare om hva Keaton hadde å si om det." Dette er de siste ordene fra Woody Allen om Diane Keatons bortgang.

I et essay publisert av The Free Press, med tittelen Woody Allen Remembers Diane Keaton, beskriver Allen henne som "ulik alle andre som planeten har opplevd" og sier at hennes "ansikt og latter lyste opp ethvert rom hun kom inn i".

"For noen dager siden var verden et sted som inkluderte Diane Keaton", skriver Allen i essayet som ble publisert mandag. "Nå er det en verden som ikke gjør det. Derfor er det en tristere verden. Likevel finnes filmene hennes. Og den store latteren hennes gir fortsatt ekko i hodet mitt."

Hva synes du om Woody Allens hyllest? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese hele hyllesten her.