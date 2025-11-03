Woody Harrelson avviser retur til True Detective: "Ikke en sjanse"

Selv om de påfølgende sesongene har bydd på hver sin unike vri av krim og paranormale hendelser, er det vanskelig for de fleste True Detective-fans å argumentere for at det var en bedre sesong enn den første. Woody Harrelson og Matthew McConaughey var gull på skjermen sammen, og det er derfor forståelig at folk ble ganske begeistret over tanken på en retur.

HQ

McConaughey virket åpen for en idé, men da han snakket med People, stengte Harrelson døren ganske raskt. Som et direkte svar til McConaughey som sa at hvis det fantes et manus, ville han ta en titt på det, sa Harrelson: "Matthew er så morsom, men for å være ærlig, aldri. Ikke en sjanse."

"Jeg elsker at det ble som det ble. Om noe, tror jeg at en sesong til ville ødelegge det", forklarte Harrelson. Han kommer til å jobbe med McConaughey på et annet prosjekt i fremtiden, men det er en halvtimes komedie. Begge skuespillerne skal spille seg selv i Apple TVs kommende Brother from Another Mother, som følger skuespillerne som bor sammen på McConaugheys ranch.