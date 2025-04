Woody Harrelson trakk seg fra The White Lotus: Sesong 3 på grunn av en familieferie

HQ

Den tredje sesongen av The White Lotus er avsluttet. Episodene som tok et ensemble av skuespillere til Thailand, skulle opprinnelig inneholde Woody Harrelsons talenter, men skuespilleren trakk seg fra serien i siste øyeblikk, og tidligere rapporter har hevdet at det skyldtes at lønnsdiskusjonene ikke gikk som planlagt. Ifølge Harrelsons leir var dette imidlertid ikke tilfelle i det hele tatt.

I en uttalelse gitt til The Daily Beast bemerket Harrelsons representanter "det handler ikke om penger", med skuespilleren som gikk et skritt videre for å forklare årsaken til at han sluttet i showet som følgende :

"Jeg var klar til å gjøre White Lotus og var veldig spent. Dessverre ble produksjonsplanen forskjøvet og kom i konflikt med en planlagt familieferie, noe som tvang meg til å ta en ekstremt vanskelig beslutning."

Når det gjelder hvem Harrelson skulle spille, var det forventet at han skulle ta på seg rollen som Frank, vennen til Walton Goggins' Rick, som ga oss en veldig alarmerende og minneverdig monolog fremført av Sam Rockwell.

Harrelson kommenterte Rockwells innsats som Frank ved å legge til: "Det må være meningen, for jeg kunne ikke ha gjort en like fantastisk jobb som Sam, som gjør det knallbra."

Tror du Harrelson ville ha gjort en god jobb i rollen som Frank?